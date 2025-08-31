Petrol Fiyatları Arz Talep Dengesiyle Değişir

ENERJİ TALEBİNDE GÜÇLENME GÖZLENİYOR

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifelerini uzatma kararı almasının ardından küresel enerji talebine dair görünüm güçleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol, mayıs ayını bir önceki aya göre yüzde 2,6 artışla 62,60 dolardan kapatmayı başarıyor. Haziranda Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına vardığını açıklaması, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan bu iki ulusun talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Böylece Brent petrol, haziranı yüzde 6,2 artışla 66,46 dolardan tamamlıyor. Küresel ticaret anlaşmalarına yönelik iyimserliğin ekonomik aktiviteleri canlandıracağı ve bunun da petrol talebine olumlu yansıyacağı düşünceleri, temmuzda fiyatların yükselişini destekliyor.

YENİ YAPTIRIMLAR PETROL FİYATLARINI ARTIRIYOR

Washington yönetiminin, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar açıklaması, arz daralması endişelerini artırarak Brent petrolün temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapatmasına neden oluyor. Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye yükseltmesi ve ABD’de yaz döneminin sona ermesiyle talebin zayıflayacağı beklentileri, üç aylık yükseliş trendini ağustosta tersine çeviriyor. Brent petrol, ağustusu yüzde 6 değer kaybıyla 67,37 dolardan tamamlıyor. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, temmuza kıyasla yaklaşık 4,34 dolar gerilemiş oluyor.

FİYATLARDA ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ VAR

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşırken arz fazlası beklentisinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını aktarıyor. Dourian, petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışlarına rağmen fiyatların nispeten istikrarlı seyrettiğini belirtiyor ve “Yılın son aylarında arz fazlası oluşması durumunda fiyatlarda zayıflama görülebilir. Aynı zamanda ilerleyen dönemde piyasayı dengede tutacak kadar güçlü bir talebin olup olmayacağı fiyatları belirleyen faktör olacak.” diyor. İlerleyen süreçte İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesi veya Washington’un Rusya’nın enerji sektörüne daha sert yaptırımlar uygulaması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğine dikkat çeken Dourian, yıl boyunca fiyat oynaklığını artıran jeopolitik ve ticari belirsizliklerin etkisini sürdüreceğini vurguluyor.

FİYATLARDA GERİLEME İHTİMALI YÜKSEK

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, ilerleyen aylarda yalnızca ham petrol piyasasında değil, ürün tarafında da arz fazlasının ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Rizvi, küresel rafineri faaliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, “Ancak bunun yeterli talep ile karşılanmaması, ki bu oldukça olabiliyor, stokların artmasına neden olacak. Avrupa’da elektrik üretimi nedeniyle artan dizel talebi fiyatlara bir miktar destek sağlayabilir. Ancak esas belirleyici durum Çin’in stok iştahı olacak.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. İlerleyen dönemde fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekleyen Rizvi, 70 dolardan ziyade 50 dolara doğru gerileme ihtimalinin daha yüksek olduğunu aktarıyor.