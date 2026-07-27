ABD ve İran arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından askeri eylemlere ara verildi. Bu durum küresel piyasalara nefes aldırdı ve diplomatik çözüm umutlarını yeniden canlandırdı. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların kademeli olarak başlayabileceği beklentisi, petrol fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Geçen hafta gerilimin Kızıldeniz’e sıçraması ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar nedeniyle 100 dolar seviyesini aşan Brent petrol geriledi. ICE’de Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,67 kayıpla 87,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise yüzde 4,9 düşüş kaydederek 84,92 dolara geri çekildi.

DİPLOMASİ KAPISI ARALANDI VE SALDIRILAR DURDURULDU

Süreçteki yumuşama adımları diplomatik kanallardan gelen açıklamalarla doğrulandı. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump’ın diplomasiye zaman tanımak amacıyla İran’a yönelik operasyonlara ara verdiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından İran ordusu da Tahran’ın askeri karşılık verme sürecini durdurduğunu duyurdu.

DENİZ TRAFİĞİNDE TEMKİNLİ SEYİR SÜRÜYOR

Diplomatik yumuşamaya rağmen jeopolitik risklerin izleri deniz hatlarında henüz silinmedi. Hafta sonu Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük emtia gemisi sayısı 10’un altında kaldı. Husilerin Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerini hedef almasıyla Babülmendep Boğazı’ndaki gemi trafiği de geriledi. Analistler, armatörlerin güvenliğe dair daha somut garantiler beklemesi nedeniyle toparlanmanın zaman alabileceğine dikkat çekiyor.