Petrol Fiyatları Düşebilir, Talep Zayıflıyor

PETROL FİYATLARINDAKİ GÖRÜNÜMDE ARTAN BELİRSİZLİKLER

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifelerini uzatma kararı, küresel enerji talebine dair görünümü güçlendiriyor. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol, mayıs ayını önceki aya göre yüzde 2,6 artışla 62,60 dolardan kapatıyor. Haziran’da Trump’ın Çin ile bir ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklaması, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan bu iki ülkenin talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturarak Brent petrolün yüzde 6,2 artışla 66,46 dolara yükselmesine yardımcı oluyor. Küresel ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik, ekonomik faaliyetleri canlandırarak petrol talebine olumlu yansıdığı için temmuzda fiyatlardaki yükseliş devam ediyor. Washington yönetiminin İran ve Rusya’dan petrol taşındığı sebebiyle yeni yaptırımlar açıklaması, arz daralması endişelerini artırarak Brent petrolün temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapatmasına neden oluyor.

AĞUSTOSTA BEKLENTİLER ZAYIFLIYOR

Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkarması ve ABD’de yaz seyahat sezonunun sona ermesiyle talebin zayıflayacağına dair beklentiler, üç aylık yükseliş trendini ağustosta tersine çeviriyor. Brent petrol, ağustos ayını yüzde 6 değer kaybıyla 67,37 dolardan kapatıyor. Bu durum, Brent petrolün varil fiyatında temmuza göre yaklaşık 4,34 dolarlık bir gerileme anlamına geliyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ RİSKİ

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşılırken arz fazlası beklenmesinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu belirtiyor. Dourian, OPEC+ grubunun üretim artışlarına rağmen fiyatların nispeten istikrarlı olduğunu ifade ederek, “Yılın son aylarında arz fazlası oluşursa fiyatlarda zayıflama görülebilir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde piyasayı dengede tutacak kadar güçlü bir talep olup olmayacağı fiyatları belirleyecek.” diye konuşuyor. Dourian ayrıca, İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesi veya Washington’un Rusya’nın enerji sektörüne daha sert yaptırımlar uygulaması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğine işaret ediyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLASILIĞI SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de ilerleyen aylarda yalnızca ham petrol piyasasında değil, ürün tarafında da arz fazlasının oluşabileceğini aktarıyor. Rizvi, küresel rafineri faaliyetlerinin oldukça yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, “Ancak buna yeterli talep gelmemesi, ki bu oldukça olabiliyor, stokların artmasına yol açacak.” ifadesini kullanıyor. Avrupa’da elektrik üretimi nedeniyle artan dizel talebinin fiyatlara kısmi destek sağlayabileceğini söyleyen Rizvi, esas belirleyici unsurun Çin’in stok iştahı olduğunu vurguluyor. İlerleyen dönemde fiyatların dar bir bantta kalmasını bekleyen Rizvi, “70 dolara değil, 50 dolara doğru bir gerileme ihtimali daha yüksek.” şeklinde konuşuyor.