Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan petrol tankerlerinin sayısındaki artış arz kaygılarını azalttı ve bu durum petrol fiyatlarını düşürdü. Fiyatlar, perşembe günü Umman yakınlarında bir yük gemisinin vurulmasına rağmen haftalık bazda sert kayıp yaşadı. Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar veya yüzde 1,69 düşerek 73,99 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise 1,27 dolar veya yüzde 1,7 azalışla varil başına 70,65 dolardan işlem gördü.

SALDIRI SONRASI BM TAHLİYE PLANINI ASKIYA ALDI

Her iki gösterge petrol kontratı perşembe günü yüzde 2’den fazla yükselmişti. Yükselişin nedeni Umman açıklarında bir yük gemisinin kaynağı bilinmeyen bir cisimle vurulmasıydı. Saldırının ardından Birleşmiş Milletlerin denizcilik kuruluşu gönüllü tahliye planını askıya aldı.