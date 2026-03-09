Petrol Fiyatlarındaki Artışa Bakan Şimşek’lerden Yanıt

Petrol fiyatları 114 doları geçti. Küresel enflasyonu tehdit eden İran savaşı, ekonomide ciddi yansımalar yaratıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Şimşek, X platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.” ifadelerine yer verdi.

TEDBİRLER ALINIYOR

Şimşek, “Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.