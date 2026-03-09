Petrol Fiyatlarındaki Artışa Bakan Şimşek’lerden Yanıt

petrol-fiyatlarindaki-artisa-bakan-simsek-lerden-yanit

Petrol fiyatları 114 doları geçti. Küresel enflasyonu tehdit eden İran savaşı, ekonomide ciddi yansımalar yaratıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Şimşek, X platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.” ifadelerine yer verdi.

TEDBİRLER ALINIYOR

Şimşek, “Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni İran Dini Lideri Resmen Mücteba Hamaney Oldu

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney yeni lider olarak belirlendi, İsrail Savunma Bakanı ise halefin hedef olacağını ifade etti.
Gündem

Denizli Buldan’da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın açıklamasına göre, olay büyük paniğe yol açtı.
Gündem

Trump’tan İran Saldırılarına Dair Açıklama Geldi

ABD Başkanı, İsrail ile yürüttükleri İran operasyonunun sona ereceği tarihle ilgili kararın kendisine ait olduğunu ifade etti ve Netanyahu'nun görüşünü alacağını belirtti.
Gündem

Sermaye Piyasası Kurulundan Açığa Satış Yasaklaması

Sermaye Piyasası Kurulu, İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarının Körfez'e yayılmasının ardından, önlemleri uzatma kararı aldı.
Gündem

İBB Yolsuzluk Davası: Ekrem İmamoğlu Hakim Karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanık, bugün hâkimle yüzleşecek. İmamoğlu'na 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.