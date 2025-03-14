Petrol Karışan Musluk Suyunun Kaynağı Ne?

ŞEBEKE SUYUNDA YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI

Karaman’da halktan gelen şikayetler üzerine su şebekesinde detaylı bir analiz gerçekleştirildi. İnceleme sonuçları, şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandığını ortaya koydu. Bu sonuçların normale dönmesi beklenirken, “şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği” duyurusu yapıldı. Bu açıklama sonrasında kent sakinleri, su sıkıntısıyla karşılaşmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün beyanının ardından, Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, meydana gelen ihmal iddialarıyla ilgili belediye aleyhine suç duyurusunda bulundu.

ŞEBEKE HATTI KAYNAĞINDA KEŞİF YAPILDI

Avukatların talebi doğrultusunda, şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı’nda keşif çalışması yapıldı. Keşif sonucunda, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Avukatlardan Hüseyin Mutlu, kentteki su sorununu 3-4 aydır yaşandığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın buna dair şikayetleri aylardır devam etmekte ve sosyal medyada bu duruma ilişkin paylaşımlar açıkça görünmektedir. Bu nedenle, ayrıntılı bir inceleme yapılması ve sorumluların varlığının tespiti için dünkü sabah itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.” dedi.

İHTİMALE NEDEN OLAN UNSURLAR İNCELENİYOR

Avukat Mutlu, şebeke suyunun temin edildiği barajda 12 Ocak 2025 tarihinde çekilen bir video olduğunu belirtti. “Barajda su çekim noktasıyla ilgili drone görüntüleri mevcut. Burada mazotlu pompaların ve benzin depolarının suya sıfır konumda olduğu dikkat çekici bir şekilde gözlemleniyor. Bu cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde mevcut.” dedi. Mutlu, keşifte bu unsurların söküldüğünün belirlendiğini vurgulayarak, “Halk sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın bu sudan ne kadar süre yararlandığı, bundan dolayı zarar görüp görmediği ya da gelecekte bir zararın oluşup oluşmayacağı göz önünde bulundurulması gereken elzem bir noktadır.” şeklinde ekledi.

BARAJDA SU ALIMI DURDURULDU

Karaman Belediyesi, konuya dair yeni bir açıklama yaptı ve sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekti. Açıklamada, “Dere yatağında sulama amacıyla kullanılan motopompların atıklarının ve gölet tabanında biriken lastik ve metal atıkların analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu tespiti sağlamak için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” denildi. Ayrıca, barajdan su alımının tedbir amaçlı olarak durdurulduğu ifade edildi.