Petrol Ve Doğal Gaz Keşifleri Önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllardaki petrol ve doğal gaz keşiflerinin Türkiye için taşıdığı önemi vurgulayan Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük” şeklinde konuştu.

ENERJİ ALANINDA YENİ İVME

Erdoğan, konuşmasında, “Aziz milletim, Enerji Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoş geldiniz” diyerek teşekkür etti. Ayrıca, “Bu anlamlı programa vesile olan sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor. Kendimizle yarış halindeyiz. Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ve buna bağlı olarak çevre sorunlarının da artış gösterdiği bir dönemde olunduğunu belirten Erdoğan, “Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz” dedi.

ENERJİ KESİNTİLERİNİN DERSİ

Erdoğan, “Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta” diye vurguladı. Avrupa’daki enerji kesintilerinin, enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha kanıtladığını söyleyen Erdoğan, “Gelecekte daha da önemli yer alacaktır” diye ekledi. Ayrıca “Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek. Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz” dedi.

BÜYÜK YATIRIM HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını vurguladı ve şöyle devam etti: “Enerjide talebin 2035’e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmak hedefimiz.” Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için stratejilerin uygulanmasına önem verdiklerini belirten Erdoğan, “2005’te hiç olmayan güneş enerjisi gücümüz 21 bin 803 megavata ulaştı” dedi.

Gelecek hedefleri arasında, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini artırmak, sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak ve deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini geliştirmek yer alıyor. Ayrıca, enerji yatırımcılarının karşılaştığı zorlukları gidermek için izin sürelerini önemli ölçüde kısaltacaklarını ifade etti.

Erdoğan, “Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır” diyerek sözlerini tamamladı. 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde birçok yeni elektrik üretim santralinin devreye gireceğini belirtti. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının yıllık kapasitesinin 23.8 teravat saat olduğunu ve sağladığı tasarrufun 1.3 milyar dolar olduğunu da ekledi.