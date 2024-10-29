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Spor

Petrolul Ploieşti’nin Romanya Kupası Başlangıcı Başarılı

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AGRICOLA BORCEA’YI MAĞLUP EDEN PETROLUL PLOIEŞTI

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Teknik direktörlük koltuğunda Mehmet Topal’ın yer aldığı Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 yenerek kupaya 3 puanla başladı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 40 ve 45’inci dakikada Sergiu Hanca, 58’inci dakikada ise Christian Irobiso attı.

PETROLUL PLOIEŞTI FORMDA GÖRÜNÜYOR

Öte yandan, Petrolul Ploieşti, ligde oynadığı son maçta CSMS Iaşi’yi de 3-1’lik skorla geçti. Bu maçta da 3 gol kaydeden Mehmet Topal yönetimindeki takımın formda görüntüsü dikkat çekiyor. Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu’ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

MEHMET TOPAL ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, hem kupada hem de ligde zirve mücadelesi veriyor.

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