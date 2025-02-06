Peugeot’dan Cazip İndirim ve Kredi Fırsatları

PEUGEOT MODELLERİNDE ŞUBAT AYI KAMPANYALARI

PEUGEOT, SUV segmentlerinde her zaman bir adım önde olan geniş model yelpazesini şubat ayında avantajlı kredi ve takas desteği seçenekleriyle sunuyor. SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 ve hafif ticari araçlarla PEUGEOT sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlar dikkat çekiyor. Yeni 3008, 48V hibrit teknolojisi ile öne çıkıyor ve 85 bin TL takas desteği ile 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

YENİ E-3008 VE B-SUV MODEL FIRSATLARI

E-3008’in %100 elektrikli versiyonu ise 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. B-SUV segmentinin öncüsü PEUGEOT 2008 ve tamamen elektrikli E-2008 modellerinde de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile birlikte 60 bin TL’ye kadar takas desteği imkanı mevcut. 408 modeli ise benzersiz sürüş dinamikleri ve dikkat çekici tasarımıyla Allure donanım seviyesinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunuluyor.

KOMPAKT SEGMENTTE YENİ FIRSATLAR

PEUGEOT’nun C segmentindeki 408 modelinin GT donanım seviyesinde 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Sıfır emisyonlu E-308 modeli ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ile kullanıcılarını bekliyor. 5008 SUV modeli, 7 koltuklu oturma düzeniyle ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 240 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuyor. Elektrikli E-5008, yine sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlıyor.

HAZIRLIKLAR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRSATLARI

PEUGEOT Türkiye, hafif ticari araç segmentinde de dikkat çekici kampanyalar sunmaya devam ediyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motor ile donatılmış Rifter modeli, Allure donanım seviyesinde 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunuluyor. Segment yaratıcılarından yeni Partner Van modeli 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 850 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi fırsatları ile dikkat çekiyor.

DİNAMİK SÜRÜŞ VE VERİMLİLİK SUNAN MODELLER

Yeni Expert Traveller ve Expert Van modelleri, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 850 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Yeni Boxer Van modeli ise 500 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi fırsatları sunuyor. Böylece PEUGEOT modellerine şubat ayında sahip olmak daha erişilebilir hale geliyor.