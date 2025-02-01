peugeot-elektrikli-modeller-ecotest-zirvesinde

PEUGEOT MODELLELERİ ECOTEST’DE ÜSTÜN BAŞARILAR GÖSTERİYOR

Bu kapsamda, PEUGEOT’nun tamamen elektrikli otomobilleri E-208 ve E-308, Ecotest sıralamasında 84 model arasında sırasıyla birinci ve ikinci sırayı alarak dikkat çekti. Bunun yanı sıra, PEUGEOT E-2008 tüm segmentlerdeki SUV’lar arasında birinci olurken, genel klasmanda da 6. sırada yer buldu. Her bir elektrikli aracın, düşük tüketim ve verimliliğin test edildiği ADAC Ecotest’te verimlilikleri gerçek sürüş koşullarında değerlendiriliyor. Bu dikkat çeken sonuçlar, PEUGEOT’nun tamamen elektrikli modellerinin yüksek verimliliğini ortaya koyuyor.

ADAC ECOTEST YARIŞMASINDA PEUGEOT RÜZGARI

PEUGEOT’nun elektrikli modelleri E-208 ve E-308, Avrupa ve Almanya’nın önde gelen otomobil derneği ADAC tarafından düzenlenen 2024 Ecotest sıralamasında, 84 model arasında birinci ve ikinci olmayı başardı. Bu bağımsız değerlendirme, araçların gerçek sürüş koşullarındaki verimliliğini gözler önüne seriyor. Elde edilen sonuçlar, PEUGEOT’nun Avrupa’daki ana akım elektrikli araç üreticileri arasında lider konumda olma hedefini destekleyecek nitelikte. Prestijli ADAC derneği her yıl Ecotest gerçekleştirerek, Avrupa pazarındaki mevcut modellerin verimliliğini tarafsız bir şekilde değerlendiriyor.

PEUGEOT NİN ÜSTÜN VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TÜKETİMİ DEĞERLERİ

ADAC tarafından yapılan 2024 Ecotest araştırmasında 84 modelin testleri gerçekleştirildi ve tamamen elektrikli 115 kW (156 HP) motora sahip PEUGEOT E-208 ve PEUGEOT E-308 ilk iki sırayı alarak göz doldurdu. Üçüncü sırada ise başka bir PEUGEOT modeli olan E-2008 yer aldı. Tüm segmentlerdeki SUV’lar arasında birinci olan PEUGEOT E-2008, genel klasmanda 6. sırada konumlandı. Bu sonuçlar, PEUGEOT’nun elektrikli otomobil verimliliğini net bir şekilde gösteriyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MENZİLDE LİDERLİK

2024 Ecotest’te yer alan PEUGEOT modellerinin enerji tüketim değerleri ise oldukça dikkat çekici. PEUGEOT E-208, 16 kWsa/100 km, PEUGEOT E-308, 16,3 kWsa/100 km ve PEUGEOT E-2008 ise 17,9 kWsa/100 km enerji tüketimi gösteriyor. Aynı zamanda bu modeller, sınıfının en iyi menzil değerleriyle de öne çıkıyor. PEUGEOT E-208’in menzili 410 km, E-308’in menzili 413 km ve E-2008’in menzili ise 406 km (WLTP’ye göre) olarak belirlenmiş. Şarj süresi açısından da benzer tüm elektrikli PEUGEOT modelleri, maksimum 30 dakika içerisinde %20’den %80 oranına kadar hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

PEUGEOT’NUN ELEKTRİKLİ ÜRÜN GAMINDAKİ GÜÇLÜ YÖNLERİ

Tamamen elektrikli PEUGEOT ürün gamı, 12 model ile Avrupa’daki ana akım üreticiler arasında en geniş ve verimli elektrikli ürün yelpazesini sunarak dikkat çekiyor. Yeni E-3008’in uzun menzilli versiyonu ise 700 km ile tüm SUV’lar arasında en iyi menzili vaad ediyor ve PEUGEOT’nun elektrikli araç verimliliğinin en son örneğini sunuyor. Bu güçlü yönler PEUGEOT’nun Avrupa’daki ana akım elektrikli araç üreticileri arasında lider olma hedefine ulaşma kararlılığını bir kez daha gösteriyor.