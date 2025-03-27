Peugeot SUV Fiyatlarında Büyük İndirim Yaptı

SIFIR OTOMOBİL PAZARINDA DURGUNLUK

Şu anda sıfır otomobil pazarında bir durgunluk durumu görülüyor. Bu durumu aşmak isteyen ve belirli satış hedefleri olan bayiler, liste fiyatı üzerinden indirimler yaparak veya kredi kampanyaları ile finansman desteği sunarak çözüm arıyor. Son zamanlarda satış yapmakta zorlanan markalardan birisi de Peugeot oluyor.

PEUGEOT’UN FİYAT STRATEJİSİ

Fransız otomotiv devi Peugeot, önceden farklı fiyatlar ile otomobil üretmiyor. Bu durum, tüketicilerin “Peugeot alacağıma üzerine biraz daha koyup premium markalara yönelelim.” düşüncesine itiyor. Ancak Peugeot bayileri, satış hedeflerine ulaşmak için bayilerine gelen ciddi alıcılara en az yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.