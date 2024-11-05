“Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti”

İRFAN ALIŞ’IN VEFATI

Efsane müzik gruplarından biri olan Peyk’in kurucu üyesi ve solisti olan İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. İrfan Alış’ın vefatı, gruptan yapılan paylaşımda “İrfanımızı bu sabah kaybettik” notuyla bildirildi.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tanınmış oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış’la ilgili duygularını şu sözlerle aktardı: “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. ‘Oh’ dedim ‘abi ne güzel serin ve ıslaksın.’ Ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine.” Küçükçağlayan, İrfan Alış’ın sözlerini hatırlatarak, “Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek. Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek,” dedi. Küçükçağlayan, Alış ile olan anılarını da paylaşarak, onun müziğine olan tutkusunu dile getirdi. “Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü,” ifadelerini kullandı.

PEYK GRUBUNUN TARİHİ

Peyk grubu, köklerini 1991’lere kadar götürüyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy’un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsü’nde tanışmasıyla grubun temeli atıldı. Sözler ve besteler birikmeye başlarken, 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye) ve 2006’da Barış Tokgöz’ün (bas) katılımıyla grup, bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.