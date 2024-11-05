“Peyk’in Solisti İrfan Alış Hayatını Kaybetti”

PEYK GRUBUNUN KURUCUSU İRFAN ALIŞ’IN VEFATI

Efsanevi müzik gruplarından biri olan Peyk’in solisti ve kurucu üyesi İrfan Alış, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadeleriyle duyurulan vefatı, müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

DUYGUSAL VEDALAŞMA

Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış’a bir veda mesajı gönderdi. “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. ‘oh’ dedim ‘abi ne güzel serin ve ıslaksın'” diyerek anılarını paylaştı. Bartu, “Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek” dediği bir sohbeti de hatırlatarak, Alış’ın sanatı üzerindeki etkisini dile getirdi. “Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi” sözleriyle Alış’a veda etti.

PEYK GRUBUNUN TARİHÇESİ

Peyk grubu, 1991 yılına kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip. İrfan Alış ve Serdal Ersoy’un İstanbul Üniversitesi Kampüsü’ndeki tanışmasıyla grubun temeli atıldı. Sözler ve besteler yavaş yavaş birikmeye başladı. 1995 yılında davulcu Ertan Çalışkan ve keman, klavye sanatçısı Özgür Ulusoy gruba katıldı. 2006 yılında ise bas gitarist Barış Tokgöz, gruba dahil oldu ve grup günümüzde hala aynı kadroyla müziğini sürdürüyor.