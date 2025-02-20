Pezeşkiyan’dan Himmeti’ye Destek Mesajı

PEZEŞKİYAN’DAN HİMMETİ’YE DESTEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik zorluklar nedeniyle hakkında gensoru önergesi sunulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti’yi destekliyor. Ekonomi Bakanlığını ziyaret eden Pezeşkiyan, ekonomik meselelerin ortak kararlarla alındığını belirterek, “Tüm suçun Ekonomi Bakanı’nda olduğunu söylemek haksızlık olur. Eğer birileri suçluysa, o da biziz. Hadi, o halde gelip bizi alsınlar” diye ifade etti.

EKONOMİK KRİZİN DERİNLEŞMESİ

İran’da döviz ve altın kurlarındaki tarihsel artışlar, ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açtı. Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, bu durumda hedef gösterildi. Meclis’teki bazı milletvekilleri, Himmeti’nin döviz ve altın fiyatlarındaki aşırı yükselişe karşı kayıtsız kaldığını savunarak gensoru önergesi sundu. Meclis süreci, Himmeti’nin savunmasının yetersiz bulunması durumunda azil sürecine zemin hazırlayabilir.

MECLİS SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Himmeti’nin tüm ekonomik sorunların sorumlusu olarak gösterilmesine karşı çıktı. Ekonomi Bakanlığındaki açıklamalarında, ekonomik politikaların yalnızca Bakanlık tarafından belirlenmediğini, yasama, yürütme ve yargı organlarının ortak karar aldığını vurguladı. Son haftalarda İran ekonomisi, döviz ve altın kurlarındaki tarihi rekorlarla sarsılırken, bu durum Meclis’te hükümetin ekonomi yönetimine yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

OLUMLU YA DA OLUMSUZ SONUÇ

Bakan Himmeti, Meclis’teki savunmasıyla görevde kalıp kalmayacağını belirleyecek. Ancak ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, üzerindeki siyasi baskılar artıyor ve Himmeti’nin azledilme ihtimali güçleniyor. 2 Mart’taki Meclis oturumu, İran’ın ekonomi yönetiminde önemli bir dönüm noktasına işaret edebilir.