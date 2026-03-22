Pezeşkiyan’dan Trump’a Hürmüz Boğazı Yanıtı

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı haritadan silme beyanatına yanıt vererek, ABD merkezli sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulundu. “ÇARESİZLİK VE ACİZLİK…” diyen Pezeşkiyan, “İran’ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NA VURGU

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması meselesine de açıklık getirerek, “Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz.” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundan “Amerika Birleşik Devletleri İran’ı haritadan sildi.” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti.