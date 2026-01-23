PFDK 103 Futbol Menajerine Ceza Verdi

pfdk-103-futbol-menajerine-ceza-verdi

TFF’DEN BAHİS SORUŞTURMASI KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahisle ilgili başlattığı soruşturma neticesinde aldığı kararları kamuoyuna açıkladı. PFDK, bahis eylemi sebebiyle disiplin sürecine alınan 103 futbol menajerine uygulanan cezaları belirledi.

CEZALAR 45 GÜNDEN 12 AYA KADAR UZANIYOR

TFF tarafından yapılan duyuruda, bahse konu menajerlerin 45 gün ile 12 ay arasında men cezasına çarptırıldığı bilgisi verildi. Detaylı bilgi ve ceza alan isimlerin listesine erişmek için belirtilen bağlantıya tıklamanız yeterli.

PFDK, 103 Futbol Menajerine Disiplin Cezası Verdi

Bahis soruşturması sonucu, 103 futbol menajerine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.
