PFDK, Abdülkerim Bardakcı’ya Ceza Vermedi

GALATASARAYLI OYUNCUYA CEZA VERİLMEDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), “bilinçli sarı kart görmesi” nedeniyle kurula sevk edilen Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili bir açıklama yaptı. PFDK’nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda, durum değerlendirilerek ceza verilmemesine karar verildi.

PFDK’DAN AÇIKLAMA

PFDK’nın yaptığı açıklama şu şekilde: “Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü – Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.”