PFDK Açıklamalarını Duyurdu! Göksel Gümüşdağ’a 750 Bin TL Ceza

CEZA AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdiğini duyurdu. Alınan PFDK kararlarının detayları şu şekilde açıklandı: “RAMS BAŞAKŞEHİR FK, 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçında, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi gereğince GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ile bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı maçta Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, müsabaka sonrası medyada yaptığı açıklamalarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesi uygulamasıyla 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

CEZA LİSTESİ DEVAM EDİYOR

Aynı maçta Başakşehir FK idarecisi Murat Yaman’ın, akredite edilmediği T alanında bulunması nedeniyle talimatlara aykırılık sebebiyle FDT’nin 46/1. maddesi gereği ihtar cezası ile, müsabaka hakemlerine yönelik hakaret ettiği için FDT’nin 41/1-b maddesi gereği 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe A.Ş., aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirildiğinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi gereğince 930.000.-TL para cezasına çarptırıldı. Misafir tribününde kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ile bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı.

SPOR KULÜPLERİNE YENİ CEZALAR

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., 09.05.2025 tarihli Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Corendon Alanyaspor maçında, sportif ekipman talimatına aykırılıktan ötürü 168.000.-TL para cezası aldı. Aynı maçta Gaziantep FK sporcusu Bruno Viana Willemem Da Silva, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.

Kasımpaşa A.Ş., 10.05.2025 tarihinde oynanan IKAS Eyüpspor-Kasımpaşa A.Ş. müsabakasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle ihtar cezası aldı. Trabzonspor A.Ş., 10.05.2025 tarihli Trabzonspor A.Ş.-Galatasaray A.Ş. maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bu sezonun maddelerine uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırıldığı duyuruldu.

DAHA FAZLA CEZA DETAYI

Galatasaray A.Ş., aynı tarihteki müsabakada taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 840.000.-TL para cezası aldı. Ayrıca kulüp idarecileri, akredite edilmediği alanlarda bulundukları için ihtar cezanı alarak disiplin ihlali gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, 11.05.2025 tarihi itibarıyla taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde, Beşiktaş A.Ş. ‘ye, 11.05.2025 tarihinde oynanan müsabakada, disiplin ihlali unsurlarının oluşmaması nedeniyle ceza verilmediği belirtildi.

Tüm bu unsurlar, futbol dünyasında önemli bir disiplin anlayışının gerektiğini göstermektedir. Kurul tarafından belirtilen tarihler içinde, birçok kulübe benzer nedenlerden ötürü cezalar verilmiş ve oyunun daha sağlıklı bir ortamda gelişmesi için gereken önlemler alınmaktadır.