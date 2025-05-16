PFDK Açıklaması: Gümüşdağ’a 750 Bin TL Cezası

PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a 23 gün hak mahrumiyeti ile birlikte 750 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. PFDK tarafından alınan kararlar arasında, “09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve GÜKSEL GÜMÜŞDAĞ’ın, maç sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalardan dolayı yine ceza ile karşılaştığı tespit edilmiştir.” dendi.

DİĞER KULÜPLERE VERİLEN CEZALAR

Aynı müsabakada, Başakşehir FK idarecisi Murat Yaman’ın akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı da ihtar cezası aldığı belirtildi. Yine Murat Yaman’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 280 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe’ye ise aynı müsabakadaki taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 930 bin TL para cezası kesildi.

Diğer kulüpler arasında Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Trabzonspor gibi birçok kulüp disiplin cezası almıştır. Örneğin, Gaziantep Futbol Kulübü, rakip takıma yönelik ciddi faul nedeniyle oyuncusuna 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Ayrıca, NET GLOBAL SIVASSPOR’un taraftarları, saha olayları sebebiyle 168 bin TL para cezası almıştır.

DİSİPLİN SUÇLARINA UYGULANAN CEZALAR

Galatasaray’ın yönetici kadrosuna da uygunsuz hareketleri nedeniyle ihtar cezası verildi. Diğer kulüpler ise, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları gibi sebeplerle çeşitli cezalara maruz kalmalarından ötürü özellikle dikkat çekti. PFDK tarafından verilen tüm cezalar futbolun idaresinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir yere sahip.