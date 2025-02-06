More
Spor

PFDK’dan Abdülkerim’e Ceza Çıkmadı

pfdk-dan-abdulkerim-e-ceza-cikmadi

DISİPLİN CEZASIZ KALDI

PFDK, Gaziantep karşılaşmasında bilinçli bir şekilde sarı kart gördüğü iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’ya herhangi bir ceza uygulamadı. Bu gelişme, futbolcu için sevindirici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

TAHKİM KURULU İTİRAZI REDDETTİ

Ayrıca, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitlerine ilişkin yapılan itirazı geri çevirdi. Bu durum, kulüplerin transfer süreçlerini ve harcama stratejilerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ Oğlunun Fotoğrafını Paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya üzerinden oğlu Kurt Efe'nin güncel fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Gündem

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür Yeniden Buluştu

2011 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever” filmindeki başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, yıllar sonra "Annem Ankara" adlı projede tekrar bir araya geldiler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.