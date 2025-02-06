PFDK’dan Abdülkerim’e Ceza Çıkmadı

DISİPLİN CEZASIZ KALDI

PFDK, Gaziantep karşılaşmasında bilinçli bir şekilde sarı kart gördüğü iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’ya herhangi bir ceza uygulamadı. Bu gelişme, futbolcu için sevindirici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

TAHKİM KURULU İTİRAZI REDDETTİ

Ayrıca, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitlerine ilişkin yapılan itirazı geri çevirdi. Bu durum, kulüplerin transfer süreçlerini ve harcama stratejilerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.