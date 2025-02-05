PFDK’dan Abdülkerim’e Ceza Çıkmadı

CEZA TAYİNİNE YER YOK

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan duyuruda, Süper Lig’in 22. haftasında gerçekleşen Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesinde bilinçli bir şekilde sarı kart görmesi nedeniyle PFDK’ye sevk edilen sarı-kırmızılı oyuncuya yönelik disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. Bu nedenle, ilgili futbolcuya ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

ABDÜLKERİM BARDakcı’NIN DURUMU

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın 90+6. dakikasında sarı kart alarak, Süper Lig’in 23. haftasında yapılacak olan Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. Bu gelişme sonrası, spor camiasında ceza konusu gündeme geldi.