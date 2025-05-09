PFDK, Fenerbahçe’ye 1.680.000 TL ceza

CEZALAR BELLİ OLDU

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleştirilen Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına yönelik verilen cezalar belirlendi. PFDK’nın konuya ilişkin açıklamasında, Fenerbahçe A.Ş.’nin 4 Mayıs 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada taraftarının rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutmasından dolayı ağır bir şekilde cezalandırıldığı belirtildi. Bu olay nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri çerçevesinde 1.680.000 TL para cezası alındığı duyuruldu.

TARAFTAR CEZALARI

Ayrıca, saha olayları ile ilgili olarak Kuzey Tribün M blokta yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi sonucu bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engelleneceği ifade edildi. Fenerbahçe A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatlarına aykırı olarak da 168.000 TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat teşkil eden eylemleri nedeniyle de ilgili bloklarda bulunan seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi talimatı verildi.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZA

Beşiktaş A.Ş.’ye de 4 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 168.000 TL para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca, çirkin tezahürat nedeniyle, bu durumun aynı sezon içinde 13. kez yaşanması nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000 TL para cezasına maruz kaldığı bildirildi. Misafir Tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin de elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi sonucunda bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engelleneceği belirtildi.