PFDK Kararları Açıklandı: Mourinho’ya Saldırı Cezası

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı değerlendirmelerin ardından sevk kararlarını duyurdu. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik ‘saldırısı’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Jose Mourinho – Saldırı

Fred – Hakaret

Mario Branco – Talimatlara aykırı hareket

Mert Hakan Yandaş – Saldırı

Sandro Zufic – Sportmenliğe aykırı hareket

Salvatore Foti – Hakaret

Barış Alper Yılmaz – Saldırı

Kerem Demirbay – Saldırı

Galatasaray – (Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket)

Fenerbahçe – (Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket)

BEKLENEN CEZALAR

Madde 44 – Saldırı:

Jose Mourinho: 5-10 maç

Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

Kerem Demirbay: 5-10 maç

Madde 41 – Hakaret:

Fred: 3-7 maç

TFF’NİN AÇIKLAMALARI

“1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

“2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO’nun aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

“3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM DEMİRBAY’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

“4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası