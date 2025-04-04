PFDK, Mourinho’yu Saldırı Nedeniyle Sevk Etti

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı değerlendirmelerin ardından sevk kararlarını açıkladı. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik iddia edilen saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

PFDK’nın sevk ettiği isimler ve gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

– Jose Mourinho – Saldırı

– Fred – Hakaret

– Mario Branco – Talimatlara aykırı hareket

– Mert Hakan Yandaş – Saldırı

– Sandro Zufic – Sportmenliğe aykırı hareket

– Salvatore Foti – Hakaret

– Barış Alper Yılmaz – Saldırı

– Kerem Demirbay – Saldırı

KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Galatasaray için gerekçeler:

– Çirkin ve kötü tezahürat

– Saha olayları

– Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe için gerekçeler:

– Çirkin ve kötü tezahürat

– Saha olayları

– Talimatlara aykırı hareket

– Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

BEKLENEN CEZALAR VE MADDELER

Madde 44 – Saldırı:

– Jose Mourinho: 5-10 maç

– Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

– Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

– Kerem Demirbay: 5-10 maç

Madde 41 – Hakaret:

– Fred: 3-7 maç

TFF’NİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

“2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX ’in aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS ’un aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO’nun aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

GALATASARAY VE DİĞER KULÜPLERLE İLGİLİ KARARLAR

“3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ ’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu K