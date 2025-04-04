PFDK Sevkleri Açıklandı: Mourinho’ya Saldırı Gerekçesi

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinin ardından yaptığı değerlendirme sonucu sevk kararlarını duyurdu. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik “saldırı” iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Fenerbahçe’den Jose Mourinho (saldırı), Fred (hakaret), Mario Branco (talimatlara aykırı hareket), Mert Hakan Yandaş (saldırı), Sandro Zufic (sportmenliğe aykırı hareket) ve Salvatore Foti (hakaret) sevk edildi. Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz (saldırı) ve Kerem Demirbay (saldırı) PFDK’ya sevk edilen isimler oldu.

KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Galatasaray için “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle sevk kararı alındı. Fenerbahçe ise “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” sebepleriyle PFDK’ya sevk edildi.

BEKLENEN CEZALAR

Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca saldırı iddiasıyla sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay için 5-10 maç arası ceza bekleniyor. Hakaret iddiasıyla sevk edilen Fred için ise 3-7 maç arası ceza öngörülüyor.

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Fenerbahçe’nin 5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi söz konusu oldu. Galatasaray’ın ise 4 futbolcusu sarı kart, 2 futbolcusu kırmızı kart gördü.”

DİĞER KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Trabzonspor “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle, Beşiktaş “saha olayları” ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle, Göztepe ise “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.