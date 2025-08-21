PFDK’ya 25 Futbolcu Ve Teknik Sorumlu Sevk!

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇIYLA İLGİLİ DAVALAR AÇIKLANDI

2024 yılı nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor bir karşılaşma gerçekleştirdi. TFF’nin YouTube kanalından canlı yayımlanan bu maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakika süresince yalnızca 2 korner atışı olması dikkat çekti. Maçta Ankaraspor, 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor 5 faul yaptı ve hakem kartına başvurmadı. Bu mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı başardı.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da yer aldığı 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynanması” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “16- SİNCAK BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

PFDK’YA SEVKEDİLENLER

Gelişen disiplin süreci kapsamında birçok isim PFDK’ya sevk edildi. Sırasıyla Başkan Mehmet Emin Katipoğlu, idareci Ahmet Okatan, futbolcular Ahmet Daniel Akyıldız ve Ahmet Durak gibi isimler “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle tedbirli olarak 19.08.2025 tarihinden itibaren PFDK’ya sevk edildi. Bu süreçte ayrıca futbolcular Batuhan Kırdaroğlu, Berat Arda Kara, Berkay Akbaş ve daha birçok kişi, bahse konu disiplin talimatları gereğince ceza almaları için kurula gönderildi.

BİRÇOK FUTBOLCU VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşması sonunda, 28.04.2024 tarihinde alınan disiplin kararları kapsamında hem futbolcular hem de teknik ekipten birçok kişi 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Öne çıkan isimler arasında antrenörler Hüseyin Yahyaoğlu ve Abdurrezak Murat Türkay yer aldı. Ayrıca, futbolcular Kutsal Manici, Ozan Can Oruç, Talha Erdoğan gibi isimlerin de “bahis oynaması” nedeniyle benzer durumlarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çeşitli tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen isimlerin yanı sıra, Ülkea Nazillispor Kulübü’nün yönetim kadrosundaki üyeler de bu listeye dahil oldu.