Philips 2025 TV Serisi: OLED ve Daha Fazlası

PHILIPS YENİ AMBILIGHT TV SERİSİNİ DUYURDU

Barcelona, 28 Ocak 2025 – Philips, 2025 yılına ait Ambilight TV serisini genişletmeyi sürdürüyor. Yeni seride, OLED, Mini-LED ve DLED gibi değişik teknolojiler kullanılarak üstün görüntü kalitesi, benzersiz Ambilight deneyimi ve gelişmiş akıllı TV özellikleri sunuluyor.

2025 MODEL YENİ TV MODELLERİ

Tüm 2025 model premium LED TV’ler, QLED teknolojisiyle genişletilmiş bir renk yelpazesi sağlıyor. Modellerin arasında yer alan OLED810, üst düzey performansa sahip orta segment OLED TV olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde, OLED760 modeli, OLED performansını uygun fiyatla bir araya getiriyor. Ayrıca, OLED700 serisi, fiyat-performans açısından sıklıkla tercih edilen OLED TV serilerinden biri olmayı sürdürüyor. Gelişmiş OLED_EX paneli (1000 nit parlaklık), 7. Nesil P5 AI işlemci, üç taraflı Ambilight ve Titan OS özellikleri ile donatılmış.

MİNİ-LED TEKNOLOJİSİYLE ÜST DÜZEY SEÇENEKLER

Premium Mini-LED TV modeli MLED950, 65 ve 75 inç ekran seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 144 Hz yenileme hızına sahip paneli ve yüzde 98 oranında DCI renk gamına destek veren 1200 nit parlaklığı ile Mini-LED TV segmentindeki üst düzey seçenekler arasında yer alıyor. Orta segment Mini-LED seçeneği MLED910 modeli ise 55, 65, 75 ve 85 inç ekran alternatifleri ile tüketicilere ulaşacak. Bu model, 1000 nit parlaklıklı, 144 Hz yenileme hızına sahip paneli ve P5 işlemcisiyle dikkat çekiyor.

UYGUN FİYATLA YÜKSEK KALİTEYİ BİRLEŞTİREN QLED

Philips’in popüler ‘The One’ konsepti, yüksek kalite ile ulaşılabilir fiyat dengesini sağlamaya devam ediyor. Yeni QLED PUS9000 modeli ile bu yaklaşımını sürdüren Philips, tüketicilere premium özellikleri cazip fiyatlarla sunuyor.