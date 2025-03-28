Pikachu Kostümlü Eylemci Polisle Poz Verdi

ANTALYA’DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde kalabalık oldukça yoğundu. Göstericilerin dağılmasını sağlamak isteyen güvenlik güçleri, Pokemon kostümü giymiş bir eylemciyi uzun süre kovalamak zorunda kaldı.

PİKAÇU KOSTÜMLÜ EYLEMCİ

Sosyal medyada yankı uyandıran bu olay, kısa bir süre içerisinde mizahi bir konu haline geldi. Pikaçu kıyafetiyle dikkat çeken kişi, polisle birlikte poz vererek bu ilginç durumu daha da eğlenceli bir hale getirdi.