Pilot Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı

ABD’de yaz tatili seyahatlerinin hız kazandığı dönemde havacılıkta peş peşe yaşanan olaylar endişe yaratıyor. Bir pilotun sağlık sorunu nedeniyle uçuşu yarıda kesmek zorunda kalması, Alaska’da küçük bir uçağın acil iniş yapması ve Boston’da iki yolcu uçağının pistte neredeyse çarpışması, soruşturma altındaki son olaylar arasında yer alıyor. ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı Bağımsızlık Günü tatili öncesinde Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), 30 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında havalimanlarında yaklaşık 18,7 milyon yolcuyu taramayı bekliyor. Tüm bu olaylar, ABD’de dört gün içinde dört uçak kazasının meydana gelmesinden sadece haftalar sonra yaşandı. Kazaların hiçbiri birbiriyle bağlantılı olmasa da toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

PİLOTUN SAĞLIK SORUNU UÇUŞU BOSTON'A YÖNLENDİRDİ

Air Canada’ya ait 7664 sefer sayılı uçuş, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndan Nova Scotia’nın Halifax kentine giderken kokpitte bir sağlık acil durumu yaşandı. Yolcu Rodney McDonald, uçağın aniden yön değiştirmesiyle bir sorun olduğunu anladığını belirterek, kabin memurlarından birinin telaşla kokpite girdiğini ve ardından pilotlardan birini dışarı çıkardığını aktardı. PAL Airlines tarafından işletilen uçuş, Boston Logan Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi. İkinci pilot uçağın kontrolünü devralarak acil iniş yaptı ve uçağı pistin hemen sonunda durdurdu. Havayolu şirketi, kaptan pilotun uçuş sırasında bir sağlık sorunu yaşadığını ve güvenlik protokolleri gereği kokpitten çıkarıldığını açıkladı. Yolcu McDonald, kaptanın kontrolünü kaybettiğini ve uçaktaki bir hemşirenin yardımıyla pilotu yaklaşık 40 dakika boyunca emniyet kemerleriyle sıkıştırarak güçlükle sakinleştirdiklerini ifade etti. Acil durum ekipleri uçağın etrafını sararken, pilot merdivenlerden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçakta 61 yolcu bulunduğu bildirildi.

ALASKA'DA KÜÇÜK UÇAK DAĞDAKİ ÇAYIRA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Alaska’da 10 yolcu taşıyan Cessna 208 Caravan tipi küçük bir ticari uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Wright Air Service’e ait uçuş, Coldfoot ile Anaktuvuk Pass kasabaları arasında gerçekleştiriliyordu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’na (NTSB) göre pilot, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası bildirdi. Yolcu Brett Fillipi tarafından çekilen görüntülerde, tek motorlu pervaneli uçağın dağlık bir alandaki çayıra sert bir iniş yaparak burnuyla yere çarptığı ve sarsılarak durduğu görülüyor. Fillipi, uçakta bir sorun çıktığını ve ormanda acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını söylerken, diğer yolcularla birlikte pilotu alkışladı. Yedi yaşındaki uçakta bulunan 10 kişinin yaralanıp yaralanmadığı henüz bilinmezken, görüntüler tüm yolcuların uçaktan çıktıktan sonra etrafta yürüdüğünü gösteriyor. Uçakta önemli hasar oluşurken, yolcular helikopterle kurtarıldı. Wright Air, yılda yaklaşık 40 bin yolcu taşıdığını belirtiyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB, kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.

BOSTON'DA İKİ UÇAK PİSTTE BİRBİRİNE SADECE BİRKAÇ YÜZ METRE KALAYDI

Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda inmekte olan bir jet, kesişen bir pistte kalkış yapan başka bir uçakla neredeyse çarpışıyordu. Delta Air Lines’ın 2351 sefer sayılı uçuşunun pilotları, American Airlines’a ait 3161 sefer sayılı uçağın dik bir açıyla kesişen pistte hızlanarak kalkışa geçtiğini gördüklerinde iniş yaklaşmalarını durdurdu. Delta pilotları, “pas geçme” adı verilen bir prosedürle havalimanının etrafında tur atarak ikinci denemede güvenli bir şekilde iniş yaptı. İki uçak, birbirlerine en yakın noktada sadece birkaç yüz metre mesafedeydi. FAA, 2023 yılında 21 ciddi pist ihlali kaydedilirken, 2026 yılında şu ana kadar sadece dört olay rapor edildiğini açıkladı. Senatör Tammy Duckworth, bu ramak kala olaylarının pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin hesaplamalarındaki dar marjları hatırlattığını belirterek, birçok vakada ölümcül bir felaketle ramak kala arasındaki farkın, acil durum önlemi alan tek bir eğitimli profesyonel sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Havayolu lobi grubu Airlines for America’nın CEO’su Chris Sununu ise halkın duymadığı binlerce ramak kala olayı daha olduğunu ve bunların her gün yüzlerce kez yaşandığını ifade etti.