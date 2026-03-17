Pilot Sendikasından Grev Oyu: Kriz Derinleşiyor

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), oylamaya katılan pilotların yüzde 94’ünün grev lehine oy kullandığını duyurdu. Bu sonuç, sendika yönetiminin grev çağrısı yapma yetkisini kazanmasıyla sonuçlandı.

EMEKLİLİK HAKLARI TARTIŞMASI KRİZ YARATTI

Sendika yetkililerine göre, Eurowings’te meydana gelen anlaşmazlık, ana marka Lufthansa’da olduğu gibi emeklilik planlarına yönelik katkı paylarının artırılması talebinden kaynaklanıyor. VC, şirket yönetiminin mevcut emeklilik fonlarının sistem içinde yeniden düzenlenmesini önerdiğini, ancak yeni finansal katkılar sunmaya isteksiz olduğunu belirtti. Sendika bu yaklaşımın pilotların uzun vadeli emeklilik güvencesini sağlayamayacağını savunuyor. Lufthansa yönetimi ise son dönemlerdeki zayıf finansal durum nedeniyle emeklilik fonlarına ek katkıda bulunmanın şu an için mümkün olmadığını ifade ediyor. Öte yandan, Eurowings yönetimi ise taraflar arasında bir uzlaşma sağlanabileceğine dair umutlarını sürdürüyor. Müzakerelerin bir sonraki turunun 25 Mart tarihinde yapılacağı planlanıyor.

SENDİKALARDAN TEPKİ

VC Başkanı Andreas Pinheiro, sendikanın diyalog konusundaki tutumunu vurgulayarak, “Yapıcı görüşmeler yürütmeye hazırız. Ancak işverenlerin de somut ve güçlü taahhütler ortaya koyması gerekiyor. Pilotlar sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm bekliyor.” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta Lufthansa pilotlarının gerçekleştirdiği grev, Almanya genelinde büyük aksamalara neden olmuş, çok sayıda uçuş iptal edilmiş ve hava ulaşımında büyük bir yoğunluk ile gecikmeler yaşanmıştı. Eurowings pilotlarının muhtemel bir grevi ise Avrupa hava trafiğinde yeni aksamalara sebep olabileceği kaygısını artırıyor.