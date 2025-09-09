Pınar Altuğ’un Yogası Çok Konuşuluyor!

PINAR ALTUĞ’UN YOGA PAYLAŞIMI ÜZERİNE YORUMLAR

Sosyal medyada takipçileriyle olan etkileşimleriyle sıkça gündeme gelen Pınar Altuğ, yoga yaptığı anları paylaştığında büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Bir takipçisi “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” şeklindeki sorusuna “Neden kıskansın ki!” yanıtını vermişti.

YAĞMUR ATACAN’DAN AÇIKLAMALAR

17 yıllık mutlu evlilikleri ile öne çıkan çiftten Yağmur Atacan, bu konuya dair açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa’ya yaptığı konuşmasında, eşinin yoga videosu hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Atacan, “Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu sadece boş bir eleştiri” şeklinde ifadeler kullandı.

KISKANÇLIK YORUMLARINA CEVAP

Atacan sözlerine devam ederek, “Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama 50 gibi görünmüyor, bunu herkes biliyor. Bunun için insanın kendine iyi bakması lazım. Pınar da bunu en iyi şekilde yapıyor” diyerek bu konuya açıklık getirdi.