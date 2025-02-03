Pınar Gültekin’in Acılı Babasının Yürek Dağlayan Sözleri

CİNAYET DAVASINDA ŞOK GELİŞME

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayet davasında Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, “canavarca hisle öldürme” yerine haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Bu durum gündeme bomba gibi düştü ve Gültekin Ailesi, bu kararla bir kez daha büyük bir üzüntü yaşadı.

ACI BABADAN YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR

Karara isyan eden acılı baba Sıddık Gültekin, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının stüdyo konuğuydu. İlk kez duygularını açıkça ifade eden baba, programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Keşke kızım kurşunla öldürülseydi” sözleriyle acısını ve isyanını dile getirdi. Bu sözler, izleyenleri derinden etkiledi.