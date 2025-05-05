Pınar Gültekin’in ölümü tartışma yaratıyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLMESİ İDDİASI

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında Muğla’da öldürülmüş ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümünün, hayattayken yakılmasına bağlı olarak gerçekleştiği ifade edilmişti. Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu kararı bozdu. Bozma kararı tartışmalara neden olurken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

YARGITAY’IN İTİRAZİ VE SONUÇLARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesine yapılan itirazda, Avcı’nın öldürme kararında “sebat ve ısrar ettiği” vurgulandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’ ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin oluşmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti. Bu durum, davanın geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.

2027’DE TAHLİYE OLMA İHTİMALI

Dava sürecinin son aşamasında son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Eğer kararda bir değişiklik olmazsa, Gültekin’i diri diri yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı, Temmuz 2027’de tahliye olabiliyor. Bu durumda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması halinde ise, 2050 yılına kadar cezaevinde kalabilir.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE MAHKEME SÜRECİ

Muğla’da Pınar Gültekin’in 2020’de öldürülmesiyle ilgili görülen davada, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, sanık Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı’nın beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırdı ve “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Mertcan Avcı’ya da “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki duruşmada verilen müebbet hapis cezası, sanık avukatı tarafından temyiz edilirken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezada “haksız tahrik uygulanmadığı” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bozma kararına da itiraz etti.