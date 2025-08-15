Piyasa Dolar Beklentisi: 43,9571 Lira

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 1,63 olan ağustos ayı TÜFE artış beklentisi, bu dönemde yüzde 1,69’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66’dan 29,69’a yükseliş gösterdi.

12 VE 24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,39’dan 22,84’e gerilemesi dikkat çekti. 24 ay sonrası için de bu beklenti yüzde 17,08’den 16,92’ye indi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219’dan 43,9571’e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 47,6972’den 48,3632’ye yükseldi. Geçtiğimiz anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 25,2 milyar dolara geriledi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi cari yıl için yüzde 2,9 seviyesinde kalırken, gelecek yıl için de bu oran yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

TCMB’nin politika faizi için gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40 olarak belirlenirken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74, üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi de yüzde 35,57 olarak netleşti. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,78’e düştü.

BİLGİLERİ DEĞERLENDİREN BAKAN ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Next Sosyal’deki hesabından Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini vurguladı ve “Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.