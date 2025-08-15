Piyasa Katılımcıları Yıl Sonu Beklentileri Yükseldi

AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı için piyasa katılımcıları anketini duyurdu. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 29,66’dan, bu anket döneminde yüzde 29,69’a yükseldi. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu dönemde yüzde 16,92 olarak belirlendi. Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket dönemindeki 43,72 TL’den, bu dönemde 43,96 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ DETAYLARI

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla finansal sektör ve reel sektörden oluşan toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Finansal sektör temsilcileri 54 kişiden oluşurken, reel sektörden katılımcılar ise 18 kişidir.