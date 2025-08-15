Piyasa Yıl Sonu Dolar Beklentisi Artışta

TCMB AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına dair piyasa katılımcıları anketini duyurdu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönem yüzde 29,66’dan bu dönemde yüzde 29,69’a yükseldi.

TÜFE BEKLENTİLERİ

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e düştü. Ayrıca, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak belirlendi.

DÖVİZ KURU DEĞİŞİMİ

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu dönemde 43,96 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki dönemde 47,70 TL iken, güncel anket döneminde 48,36 TL olarak görüldü.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan toplamda 72 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.