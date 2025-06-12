Piyasalar Savaş Endişesi Yaşıyor: Dolar Zirvede

Ortadoğu’da artan tansiyon, küresel piyasalarda önemli etkiler yaratıyor. İran’ın Amerikan üslerine yönelik hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ile askeri üslerdeki personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Brent ham petrolü, Çarşamba günü 2,90 dolarlık bir artışla varil başına 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD’nin Batı Teksas (WTI) ham petrol fiyatı ise yüzde 4,88 artış göstererek 68,15 dolara ulaştı. Uzmanlar, bu fiyat artışının, İran’dan gelecek petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesiyle tetiklendiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HIZLI ARTIŞ

Yükselen gerginlik, yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendiriyor ve bu nedenle altın fiyatları da hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaşırken, Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın 7.013 TL seviyesine kadar çıktı. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelerde işlem görüyor. Uzmanlar, gerilimin devam etmesi durumunda altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yurt içinde döviz kurlarında da hareketlilik gözlemleniyor; Dolar/TL kuru yeni güne 39,20 TL civarında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesiyle birlikte döviz kurunda yeni artışların olabileceğini öngörüyor.

PİYASALARDA SAVAŞ İHTİMALİ

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma hakkında yaptığı “çok daha az eminim” açıklaması, silahlı bir çatışmanın olasılığını göz ardı edilemeyecek bir durum haline getiriyor. İran Savunma Bakanı’nın, “ABD üsleri menzilimizde” şeklindeki beyanı tehdit algısını daha da artırıyor. İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceğine dair uyarıda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırımları masaya yatırdığını doğruladı.

EKONOMİSTLERDEN SERT UYARILAR

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” yorumunda bulundu. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerindeki talep dengesizliğiyle birleşerek daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini ifade ediyor.