Piyasalar Savaş Kokusunu Hissetti: DOLAR, ALTIN, PETROL

ORTADOĞU’DAKİ TANSİYON PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu’da artan gerginlik, piyasalara ciddi etki yapıyor. İran’ın, Amerikan üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ile askeri üslerdeki personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Brent ham petrol, Çarşamba günü varil başına 2,90 dolarlık artışla 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik artışla 68,15 dolara yükseldi. Uzmanlar, bu artışın İran’dan gelecek arzın aksayabileceği kaygısıyla tetiklendiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR BEKLENTİSİ

Gerginliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak değerlendirilen altın piyasasına yönlendirdi. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi bir zirveye yaklaşırken, Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL, çeyrek altın ise 7.013 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, gerilimin daha da tırmanması durumunda altın fiyatlarında yeni rekorların ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yurt içinde döviz kurlarında da belirgin hareketlilik gözlemleniyor; Dolar/TL kuru 39,20 TL seviyesinde işlem görüyor. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte döviz kurunda yeni yükselişlerin yaşanabileceğini vurguluyor.

SEKTÖRÜN SAVAŞ KORKUSU

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma konusundaki “çok daha az eminim” ifadesi, silahlı çatışmanın mümkün olduğunu düşündüren yorumlara yol açtı. İran Savunma Bakanı’nın, “ABD üsleri menzilimizde” açıklaması, tehdit algısını daha da artırdı. İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyardı. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran’a yönelik yeni yaptırımları gündeme getirebileceğini belirtti.

EKONOMİSTLERDEN BELİRSİZLİK UYARISI

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” şeklinde değerlendirme yaptı. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise enerji fiyatlarındaki artış ile OPEC+ ülkelerindeki talep dengesinin birleşerek uzun vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini ifade ediyor.