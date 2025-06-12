Piyasalar Savaş Korkusu Hissediyor: Dolar Zirve!

ORTADOĞU TANSİYONU PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu bölgesindeki yükselen gerilim, finans piyasalarını derinden etkiliyor. İran’ın Amerikan askeri üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ile askeri noktalardaki personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara sebep oldu.

PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA

Brent ham petrolü, Çarşamba günü varil başına 2,90 dolarlık artışla 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’nin Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik bir artışla 68,15 dolara yükseldi. Uzmanlar, bu fiyat artışının İran kaynaklı arzın etkilenebileceği endişesiyle tetiklendiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR DÖNEMİ

Artan gerginlik, yatırımcıları daha güvenli limanlar olan altına yönlendirdi. Altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselerek ons başına 3.377 dolara çıkarak tarihi zirvesini test ediyor. Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL, çeyrek altın 7.013 TL’ye kadar yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL’den işlem görürken, gremse altın da 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, gerilim tırmanırsa altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşabileceğini belirtiyor.

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK

Ülke içinde döviz kurlarında da belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL bandında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi durumunda kurların daha da artabileceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşma konusunda “çok daha az eminim” demesi, silahlı çatışmaların olasılığını artırdığı yorumlarına neden oldu. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” ifadesi, tehdit algısını zedeledi. Ayrıca, İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa’nın İran’a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını doğruladı.

EKONOMİSTLERDEN FİYATLARA UYARI

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” yorumu yaptı. Capital Economics’tan Hamad Hussain, enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerinde talep dengesinin bozulmasıyla uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.