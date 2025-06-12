Piyasalar Savaş Tedirginliği Yaşıyor: Dolar Zirve

ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu’da artan tansiyon, finans piyasalarında önemli değişimlere neden oluyor. İran’ın Amerikan üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslerden personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında olduğu gibi köklü dalgalanmalar yaşatıyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları, Çarşamba günü Brent ham petrolünün 2,90 dolarlık artışla varil başına 69,77 dolara yükselmesiyle dikkat çekti. Bu, Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik artışla 68,15 dolara tırmandı. Uzmanlara göre bu fiyat artışı, İran’dan gelen arzın olumsuz etkilenebileceği endişesinden kaynaklanıyor.

ALTINDA TARİHİ ZİRVELER

Yükselen gerginlik, yatırımcıları güvenli kalemlere yönlendiriyor. Altın fiyatları hızla artış gösterdi; ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi zirveyi test etti. Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın 7.013 TL’ye kadar yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL ve gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, gerilimin devam etmesi durumunda altın fiyatlarında yeni rekorlar yaşanabileceğini belirtiyor.

DÖVİZ KURLUNDA HAREKETLİLİK

Ülke içindeki döviz kurlarında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL bandında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi halinde kurda yeni yükselişlerin meydana gelebileceği görüşünde.

PİYASALARDA SAVAŞ ENDİŞESİ HAKİM

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma konusundaki “çok daha az eminim” ifadesi, silahlı çatışmanın kaçınılmaz hale gelebileceği yorumlarına neden oldu. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” ifadesi, tehdit algısını daha da artırdı. İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Diplomatik kaynaklar ise, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını doğruladı.

EKONOMİSTLERDEN BELİRSİZLİK UYARISI

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” açıklamasını yaptı. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın OPEC+ ülkelerindeki talep dengesiyle birleşerek uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini ifade ediyor.