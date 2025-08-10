Piyasalar Tcmb Enflasyon Raporuna Odaklandı

Küresel ve yurt içi piyasalar enflasyon verileri ile enflasyon raporuna dikkat ediyor. Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin artması, ABD’nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği yönündeki öngörüler ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına dair açıklamalarla piyasalar olumlu bir seyir izliyor. Gözler, gelecek hafta açıklanacak ABD’nin enflasyon verisine çevrildi. Bu veri, yatırımcıların dikkat odakları arasında yer alıyor ve dünya genelinde büyüme gibi önemli makroekonomik verilerin de dikkatle izleneceği ifade ediliyor. Analistler, para piyasalarında Fed’in eylül toplantısında faizi 25 baz puan azaltacağına kesin gözüyle bakıyor. Bankanın yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapma ihtimali ekimde yüzde 53 ve aralıkta yüzde 65 ile fiyatlanıyor.

AVRUPA’DA BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİ

Avrupa borsaları geçtiğimiz hafta pozitif bir seyir izledi. Gelecek hafta Euro Bölgesi ile İngiltere’de açıklanacak büyüme ve Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatinde yer alıyor. ABD’nin gümrük tarifeleri ve artan jeopolitik riskler bölge pay piyasalarında etkili bir durum oluşturuyor. İsviçre’nin ABD ile yürüttüğü tarife görüşmelerinden eline olumlu bir sonuç geçmemesi, gelecekteki riskleri artırıyor. Gelecek haftanın veri takviminde, salı günü Almanya’da Zew beklenti endeksi, İngiltere’de ILO işsizlik oranı, çarşamba Almanya’da enflasyon, perşembe Avro Bölgesi’nde büyüme, sanayi üretimi ve İngiltere’de büyüme ile sanayi üretimi verileri yer alacak. Çarşamba günü Japonya’da ÜFE, cuma ise Japonya’da büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Çin’de perakende satış verileri açıklanacak. Unutulmaması gereken, pazartesi günü Japonya’da piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağı.

YURT İÇİNDE TCMB’NİN ENFLASYON RAPORU

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın üçüncü enflasyon raporunu İstanbul’da açıklayacak. Bunun yanı sıra, salı günü ödemeler dengesi verisinin de yakından izlenmesi bekleniyor. Ekonomistlerin cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında değişiyor. Uzmanlar, cari işlemler açığının 2025’te 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Yurt içinde gelecek hafta, pazartesi sanayi üretimi, salı ödemeler dengesi, çarşamba konut satışları, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma ise TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.