Piyasalarda Dolar Ve Altın Rekor Kırdı

BIST 100 ENDKSİNDEKİ DÜŞÜŞ

Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde CHP’de yaşanan gerginliklerin de etkisiyle yüzde 2,38 değer kaybederek 10.473,33 puanda işlem görüyor. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybı yaşadı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden sadece 9’u yükselirken, 90’ı düşüş gösterdi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTINDA REKOR SEVİYELER

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 seviyesinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,26 lira, euro ise 48,44 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL kuru, rekor seviyede kaydedildi. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 3 bin 622 dolarla yeni bir rekora imza attı. Gram altın serbest piyasada 4 bin 805 lirayı test ettikten sonra şu anda 4 bin 800 lira seviyesinde işlem görüyor, bu da gram altının rekor seviyesi olarak kaydediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 860 liradan işlem bulurken çeyrek altın 7 bin 928 lira düzeyinde hareket ediyor.