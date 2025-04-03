Piyasalarda Trump Etkisi: 760 Milyar Dolar Eriyor

ABD BAŞKANI’DAN ŞAŞIRTAN GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün beklenenden yüksek gümrük vergileri duyurarak ticaret ve tedarik zincirlerinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı. ABD’nin dünya genelinde uygulamayı planladığı vergi oranları, yatırımcılar arasında kaygıyı artırdı ve borsa değerleri hızlı bir şekilde düştü. Yatırımcılar güvenli liman olarak tahvil, altın ve yen gibi varlıklara yöneliyor.

TÜM ÜLKELERE YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, Türkiye’nin de içinde olduğu birçok ülkeye, en az yüzde 10 çapraz gümrük vergisi uygulaması başlatacaklarını duyurdu. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Ayrıca, yurtdışında üretilen otomobillere yüzde 25’lik bir vergi uygulanacağı belirtildi. Avrupa Birliği ve Çin, ABD’nin bu ek vergilerine karşı misilleme yapma niyetinde olduklarını açıkladı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Yeni gümrük vergilerinin, özellikle Türkiye ve Tayvan’daki üretim merkezlerine büyük etkisi oldu. Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan vergi oranı da yüzde 54 seviyesine çıkarıldı. Bu gelişmeler sonucunda, teknoloji sektörü hisseleri önemli ölçüde değer kaybetti. Apple yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla ise yüzde 4,5 düşüş yaşadı. “Muhteşem Yedili” olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değeri toplamda 760 milyar dolar civarında azaldı. Nasdaq endeksi de yüzde 3’ün üzerinde bir kayıpla karşılaştı ve birçok sektörde Trump’ın yeni gümrük vergilerinden etkilenme riski ortaya çıktı.

YATIRIMCILAR RİSKTEN UZAKLAŞIYOR

Trump’ın açıklamalarının ardından yatırımcılar arasında riskten kaçma isteği belirginleşti ve güvenli liman varlıklarına olan talep arttı. Hisse senedi piyasalarında keskin düşüşler gözlemlendi. Nasdaq vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 3,3, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,7, Avrupa borsası vadelileri ise yaklaşık yüzde 2 geriledi. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore Vi Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR, ALTIN YÜKSELİYOR

Artan gümrük vergileri doları zayıflatırken, euro değer kazandı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangına olan talep arttı. Dolar endeksi yüzde 0,14 düşerek 103 seviyesine gerilerken, dolar, yen karşısında yüzde 1,25’lik bir düşüşle 147,38 seviyesinden işlem gördü. Yatırımcıların tahvillere yönelmesiyle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine indi. Petrol fiyatlarında da yüzde 2’lik bir azalma kaydedildi. Ons altın, 3 bin 168 dolarla rekor bir seviyeye ulaştı ve yıl başından bu yana yüzde 20’lik bir artış yaşandı.