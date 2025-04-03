piyasalardan-3-trilyon-dolar-silindi

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifeleri açıkladığı gün, pay piyasaları ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşü yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 azalarak 5.396,52 puana, Nasdaq ise yüzde 5,97 kayıpla 16.550,61 puana geriledi. Kapanışta, Dow Jones endeksi 1,700 puana yakın bir değer kaybı yaşadı ve yüzde 3,98 düşüş ile 40.545,93 puana indi.

ABD PİYASALARINDAN YAKLAŞIK 3 TRİLYON DOLAL SİLİNDİ

Analistler, son günlerde piyasada gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceği yönünde bir inanç olduğunu ifade ediyor. Ancak açıklanan oranların, piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğunu vurguluyorlar. ABD’nin önemli ticaret ortaklarına uygulanan geniş gümrük vergilerinin, tam kapsamlı bir ticaret savaşı endişesini artırdığını dile getiren analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riski ile karşı karşıya kaldığını kaydediyor. Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 16 baz puan azalarak yüzde 4,03’e düştü. Dolar endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 102,07 seviyesine geriledi. Tarifelerin ekonomiyi resesyona itebileceği kaygıları, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar silinmesine neden oldu. Son iki yıldır piyasalardaki yükselişe öncülük eden ve “Muhteşem Yedili” olarak bilinen şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri ise 800 milyar dolardan fazla azaldı.

PİYASALAR PATLAMA YAPACAK

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin iyi gittiğini söyleyerek piyasa çalkantısına dair soruya, “Piyasalar patlama yapacak” yanıtını verdi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için muafiyet yapılmayacağını ve diğer ülkelerin misilleme yapmasının etkilerini düşünmediğini belirtti. Lutnick, diğer ülkeler tarife ve tarife dışı engelleri düzeltirse Trump’ın oranları müzakere edebileceğini aktardı. Tarife açıklamalarının ardından, küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerin hisseleri önemli düşüşler yaşadı. Örneğin, Apple’ın hisseleri yüzde 9’un üzerinde, Nike’ın hisseleri ise yüzde 14’ten fazla değer kaybetti. İthal ürünler satan perakendecilerden Five Below’un hisseleri yaklaşık yüzde 28, Dollar Tree’nin hisseleri ise yüzde 13 geriledi.

FED AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyon ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikanın daha uzun süre devam edebileceğini ya da gevşetilebileceğini kaydetti. Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini aktardı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise tarifelere dair belirsizliğin ekonominin zayıflamasına neden olabileceğini ifade etti. Cook, belirsizliğin azalmasının ve enflasyonun geşmesinin faiz indirimlerini kolaylaştıracağını, tarifelerin büyümeyi yavaşlatması durumunun enflasyondaki ilerlemeyi durdurabileceğini dile getirdi.