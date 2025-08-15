Piyasanın Dolar Beklentisi, 43,9571 Lira

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçtiğimiz ay yüzde 1,63 olan TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,69’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66’dan 29,69’a çıktı.

12 VE 24 AY SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

TÜFE’de artış beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 23,39’dan 22,84’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,08’den 16,92’ye geriledi.

DOLAR BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219’dan 43,9571’e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 47,6972’den 48,3632’ye yükseldi. Önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olarak hesaplanan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,2 milyar dolara geriledi. Cari yıl için GSYH artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için ise yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

TCMB’nin politika faizine dair gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40 olarak belirlenirken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74 ve üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,57 oldu. Politika faizi için yıl sonu beklentisi yüzde 35,57 olarak belirtilirken, 12 ay sonrası için bu oran yüzde 27,78’e indi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Next Sosyal’deki hesabından Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirtti ve “Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.