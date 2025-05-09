Pkk’dan Son Gelişme: Kongre Tamamlandı, Fesih Bekleniyor

KONGRENİN YAPILDIĞI TARİH VE ÖNEMİ

Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini açıkladı. Alınan kararların kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” ifadesiyle dikkat çeken açıklama, kongrenin barış ve demokratik toplum çağrısı üstüne toplandığını belirtiyor. Öcalan’ın çağrısında kongrenin toplanmasının gerekliliği vurgulandı ve PKK, çağrının gerekliliklerini yerine getireceğini duyurdu.

DEĞERLENDİRMELER VE AÇIKLAMALAR

DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin 8 maddelik bir değerlendirmede bulundu. “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlıklı bu açıklamada, PKK’nin kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barışa bir adım daha yaklaşılmış olduğu ifade ediliyor. Bu süreç, kadim topraklarda özlemi çekilen barışın yeniden filizlenmesi için bir fırsat sunuyor. Uzun yıllar süren çatışma döneminde yaşamlarını yitiren tüm insanları anma gereği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, farklı kimliklerin ortak acılarının paylaşıldığı belirtiliyor: “Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz; tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz.”

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ’NDEN DEGERLENDİRME

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın kongresini topladığının duyurulmasının an meselesi olduğunu ifade etti. Doğan, “Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, kararı hepimiz çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz” dedi. Bu bağlamda, PKK’nın kongre kararlarını çok önemsediklerini ve bu fırsatın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir önceki MYK toplantısında da aynı düşünceler dile getirilmişti. Doğan, Cumhurbaşkanının da bu süreçte siyaset alanında büyük görevler düştüğünü ifade ettiğini belirtti. “Demokratik Türkiye için hazırlıklıyız” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

SÜRECİN BAŞLANGICI

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’ın “Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” açıklamasının ardından başladığı aktarıldı. Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Ardından PKK, 1 Mart’ta ateşkes ilan ettiklerine dair bir duyuru gerçekleştirmişti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dedi. Bu sözler, ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor.