PKK Feshedildi, 300 Kişi Gelemeyecek

FESİH KONGRESİ VE KARARLAR

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen fesih kongresinin sonuçları, dün sabah kamuoyuna duyuruldu. Terör örgütünün yayımladığı karar bildirgesinde, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı.” ifadesi yer aldı. Peki bundan sonra ne gibi gelişmeler yaşanacak, süreç nasıl ilerleyecek?

ÜÇLÜ MEKANİZMA HAYATA GEÇİYOR

PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından, Irak’ın kuzeyinde Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetiminin de katılacağı bir mekanizma kurulacak. Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerde, dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezlerin açılması planlanıyor. Tüm süreç, Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin denetiminde yürütülecek. PKK’ya ait silah depoları ile kamplardaki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcılar teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

SİLAH BIRAKMA PROSEDÜRÜ

Silah bırakan örgüt üyeleri için iki yönlü bir süreç işleyecek. Türkiye’de herhangi bir suç kaydı bulunmayan yabancı uyruklu üyeler, ait oldukları ülkelere dönecek. Türk vatandaşı teröristler ise aşamalı olarak sınırda teslim alınacak. Bu kategorideki örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, Türk vatandaşı örgüt üyelerinin çoğunun Türkiye’de herhangi bir suç kaydının olmadığını belirtiyor.

300 TERÖRİSTİN DURUMU

Örgüt üst yönetimi ve kırmızı ile turuncu listelerde aranan yaklaşık 300 kişi, Türkiye’ye gelemeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi düşünülüyor. Silah bırakan teröristlerin Suriye’ye geçmesine de kesinlikle izin verilmeyecek.

İSTİHBARAT RAPORU VE GÖZLEMLER

Süreç sonunda istihbarat birimleri, kapsamlı bir rapor hazırlayarak devlet üst yönetimine iletecek. Bu rapor, silah bırakma sürecinin sorunsuz gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek. Eğer rapor olumlu olursa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler ile demokratikleşmeyi hedefleyen yeni adımlar gündeme gelebilecek.

ÖCALAN’IN DURUMU

Güvenlik sebebiyle İmralı’da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziki koşulları ve dışarıyla teması açısından atılacak adımlar, yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek. Süreç boyunca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki mevcut varlığı devam edecek ve sınır güvenliğine yönelik planlı faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecek.

YPG BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki YPG bölgesinin sürece dahil olma şekli, Suriye merkezi yönetimi ile SDG arasında süren görüşmelere bağlı. Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığına dikkat çekerek, ilk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması, süreç sonunda ise YPG’nin de silahsızlanması gerektiğini ifade ediyor.