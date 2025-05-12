Pkk Fesih Kararı Açıkladı

PKK’DAN KONGREYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini gerçekleştiren PKK, fesih kararı ve silah bırakma süreçlerini kamuoyuna duyurdu. Bu konuda Ankara’dan gelen ilk açıklama, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan geldi. Ala, “Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı” ifadesini kullandı. “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecek” dedi.

SÜRECİN TAKİBİ VE GELECEK HEDEFLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titiz bir şekilde takip edildiğini belirterek, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir” dedi. Çelik, “Fesih ve silahları teslim etme” kararının PKK’nın tüm şube ve uzantılarını kapsamak zorunda olduğunu vurgulayarak, “Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, “Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının içerde ve dışarıda tüm boyutlarıyla somut olarak hayata geçmesi gerekir” diyerek, “Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır” dedi. Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasının, siyasi kanalları daha etkin hale getireceğini belirtti. “Cumhuriyetimizin hepimizin çatısı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel zemin olduğu anlayışı daha güçlenecek” dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TARİHİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında fesih kararı ile ilgili, “PKK’nın almış olduğu karar tarihi ve önemli bir karar” diyerek, bu kararın ardından atılması gereken pratik adımlar olduğunu dile getirdi. “Türkiye’de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye’den taşıp, bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz” dedi.

ADALET BAKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir” dedi.

DEM PARTİSİ’NDEN YORUM

Dem Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, fesih kararına ilişkin “Kongre hayırlı olsun” diyerek, “Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı” ifadesini kullandı. Bakırhan, “Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” dedi.