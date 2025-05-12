Pkk Fesih Kararını Açıkladı

PKK’NIN FESHİ VE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakın’ çağrısının ardından örgüt, önceki gün kongre toplama kararı aldı. Bugün ise PKK, fesih kararını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmelerin ardından özellikle Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin talepleri ve hissettikleri önem kazandı.

EVLATLARINI BEKLEYEN AİLELERİN DUYGULARI

Diyarbakır’da, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü bu eylem, 2 bin 77 gündür devam ediyor. Şimdiye kadar 61 aile, çocuklarına kavuşma mutluluğunu yaşadı. Bu ailelerden Bedriye Uslu, 2010 yılında 17 yaşında kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetine katıldığını belirtti ve “Bizim ne Anneler Günümüz ne bayramımız ne de gece gündüzümüz var. Çocuklarımız ne zaman gelirse o gün Anneler Günü olacak” dedi. Uslu, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’nin süreci başlatmış olmasından dolayı umutlu olduklarını vurguladı.

KARDEŞLİĞİN ÖNEMİ VE AİLELERİN TALEPLERİ

2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, PKK’nın fesih kararını almasını ve tüm çocukların annelerine kavuşmasını istedi. Aydın, “Kardeş kardeşi artık öldürmesin. Bakın dünyayı görüyorsunuz, dünyada bir sürü savaş varken; kardeş kardeşi niye öldürelim? Bizim ülkemiz güzel bir ülkedir. Artık başkalarına taşeronluk yapmayalım, kendi ülkemiz için çarpışalım” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, ailelerin barış ve birliktelik isteğini ortaya koyuyor.