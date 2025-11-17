PKK Irak Kürt Bölgesinde Zap Kampından Çekildi

pkk-irak-kurt-bolgesinde-zap-kampindan-cekildi

Terör örgütü PKK’nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde bulunan Zap kampından çekildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMA RİSKİ ORTADAN KALDIRILDI

Açıklamada, Zap bölgesindeki güçlerin güvenli bir şekilde yeni konumlarına geçtiği ve alanın artık çatışma tehditinden ari olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu çekilmenin stratejik bir kararla alındığı ifade edildi.

KAMP ÇEKİLMESİ PROSESİ

PKK’nın bu kararının, bölgedeki gerginliği azaltmayı hedeflediği ve çatışmaların önüne geçmek için atılan bir adım olduğu belirtiliyor. Kuruluşun, ilerleyen dönemde nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.

